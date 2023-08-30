Систему мониторинга бездомных животных внедрят в Ленобласти.

В Ленобласти запускают первый во всей стране пилотный проект мониторинга безнадзорных животных. Идентифицировать четвероногих обитателей улицы будут на основе цифровой биометрии. Соответствующее соглашение 30 августа подписало управление ветеринарии региона с АО «Гознак» на выставке «Агрорусь».

– Область – лидер среди регионов Северо-Западного округа по ветеринарному благополучию. Необходимо, чтобы все болезни обходили агропромышленный комплекс стороной. Поэтому мы нацелены на оснащение нашей госветслужбы современной техникой и передовыми технологиями, – отметил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона также на выставке передал подразделениям ведомства ключи от 20 специализированных автомобилей. Новую технику получили ветстанции Волосовского, Тихвинского и Бокситогорского, Лодейнопольского и Подпорожского, Кингисеппского и Сланцевского, Выборгского, Гатчинского Приозерского, Лужского, Всеволожского, Ломоносовского районов, а также региональный Леноблэпизоотряд.