Мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали на севере Петербурга

Мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали у станций метро на севере Петербурга. Фото: t.me/komzdravspb

Первые мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали в Петербурге. Сейчас такие машины можно встретить в Выборгском районе у станций метро «Озерки», «Удельная», «Парнас» и «Проспект Просвещения». Поставить прививку может каждый желающий с понедельника по субботу с 8:30 до 19:30. Об этом сообщили в комитете здравоохранения.

- Данный формат вакцинации особенно удобен для работающих горожан, которым предоставлена возможность пройти вакцинацию по дороге на работу и с работы домой рядом со станциями метрополитена, - отметили в ведомстве.

Поставить прививку от гриппа петербуржцы могут и классическим способом в поликлинике. И для детей, и для взрослых вакцина предоставляется бесплатно.

Напомним, что в Петербурге планируют привить не менее 60 процентов населения. Это поможет снизить распространение заболеваемости. Специалисты рекомендуют ставить вакцину минимум раз в год в начале осени, чтобы перед эпидемическим сезоном сформировать иммунитет.