Управляющую компанию в Петербурге заподозрили в краже 47 млн рублей платежей жильцов

Управляющая компания в Петербурге обманула жильцов 113 домов на 47 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на управляющую компанию «Пулковская усадьба». Как выяснили следователи, УК систематически направляла квитанции на оплату услуг ЖКХ собственникам квартир, но не передавала полученные средства от жильцов ресурсоснабжающим компаниям. Таким образом, сотрудники организации похитили более 47 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, неустановленные лица создали ООО «Пулковская усадьба» летом 2018 года. Они подделали протоколы общего собрания собственников квартир и так смогли взять управление над 113 домами. Ежемесячно они направляли квитанции жильцам в общей сумме около 1 млн рублей, но услуги ЖКХ не предоставляли. А деньгами распорядились по своему усмотрению.

- Указанные действия привели к задолженности общества перед ресурсоснабжающими и иными организациями на общую сумму свыше 47 млн рублей. В результате противоправных действий были нарушены законные права жильцов, - добавили в ведомстве.

Следователи продолжают вести расследование и выяснять все обстоятельства произошедшего.