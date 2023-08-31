Дожди с грозами и тепло до +27 градусов ожидается в Петербурге 31 августа

Облачная и дождливая погода ожидается в Петербурге 31 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последний день лета в Петербурге обещает быть очень теплым. По словам главного специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, воздух в Северной столице 31 августа прогреется до +27 градусов. Однако вместе с теплом также ожидаются короткие дожди и местами грозы. Об этом синоптик рассказал в своем Telegram-канале.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом сформируется под влиянием теплого сектора циклона с центром над югом Скандинавии. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами с грозами и заметно повысит температуру, - указал Михаил Леус.

Южный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. При этом, как ранее предупредили в городском МЧС, при грозе порывы могут достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление не изменится и составит 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

1 сентября в Петербурге также ожидаются кратковременные дожди с грозами, однако будет немного холоднее. Столбик термометра в День знаний поднимется до +23 градусов.