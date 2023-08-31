Почти 100 петербуржцев заразились корью с начала года

97 случаев заражения корью зафиксировали в Петербурге с начала 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжает расти заболеваемость корью. Если в мае заболевших насчитывалось 49, то в июле их стало 80. И всего за месяц выявили еще 17 новых случаев. Таким образом, с начала 2023 года 97 петербуржцев заразились корью. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора городского Управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

- Сейчас выявлено и лабораторно подтверждено 97 случаев кори, из них 45 - дети, что составляет 47 процентов от общего числа, - приводит слова Катаевой пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга.

Она отметила, что на завозные случаи приходится 44 процента от общего числа заражения корью. Происходит это из-за того, что в Северную столицу приезжают иностранные туристы, а также сами петербуржцы возвращаются в город из других регионов и зарубежных стран.

Катаева подчеркнула, что единственной мерой профилактики этого заболевания является вакцинация. Поставить прививку можно в любом возрасте.