Мощный пожар произошел ночью на складе в Петербурге

Склад загорелся ночью в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Мощный пожар произошел ночью 31 августа в Пушкинском районе Петербурга. Огонь возник в доме 153 по Школьной улице. Пламя охватило 250 квадратных метров, а на его тушение потребовалось больше трех часов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- Происходило горение хозяйственной постройки и строительных бытовок на общей площади 250 квадратных метров. Пожарные работали по дополнительному номеру 1-БИС, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 00:01. Чуть больше часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание. А полностью потушить огонь удалось к 03:35. По данным МЧС, пострадавших нет. На месте работали шесть пожарных машин и 30 человек личного состава.

Ранее spb.kp.ru писал, что в Петербурге на Аптекарской набережной вспыхнул туристический автобус. Транспорт почти полностью сгорел. К счастью, обошлось без пострадавших.