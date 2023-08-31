Тело мужчины в одеяле со стяжками достали из Финского залива у Кронштадта

Разложившийся труп мужчины достали из Финского залива у Кронштадта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рыбалку на Финском заливе у Кронштадта 62-летний мужчина заполнит надолго. Закидывая удочку, он заметил в воде одеяло с пластиковыми стяжками и вызвал правоохранителей. Оказалось, что внутри находилось сильно разложившееся тело молодого мужчины. По словам судмедэксперта, труп пролежал в воде более года. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Тело было извлечено из Финского залива около полудня 30 августа напротив четвертого Северного форта. Труп был завернут в покрывало и затянут пластиковыми стяжками. На вид погибшему 30 лет, рост 190 см, размер ноги 44. Был одет в ветровку серого цвета на молнии, синюю кофту, джинсы с черным ремнем, на ногах кроссовки серого цвета, - уточнил источник.

На теле видны признаки насильственной смерти. Поэтому следователи возбудили уголовное дело об убийстве. К делу приобщили два покрывала, две веревки, наушники и бирку от брюк. Труп направили в морг для установления точной причины гибели.