Мошенники отобрали у пенсионерки квартиру в Петербурге и отправили ее в пансионат

Прокуратура через суд вернула 84-летней пенсионерке квартиру, которую отобрали мошенники. Фото: Олег ЗОЛОТО

84-летняя пенсионерка из Петербурга осталась без квартиры и оказалась в пансионате. А все из-за того, что она доверилась мошенникам. Аферисты убедили женщину, что собираются купить ее жилье по рыночной стоимости. Однако в ходе сделки оформили от ее имени доверенность с правом распоряжения и управления квартирой. А затем заключили фиктивный договор купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мошенники поместили пенсионерку в пансионат, с целью изолирования ее от общества и невозможности сообщить о противоправных действиях в отношении нее, - отметили в ведомстве.

Однако аферистам это не помогло. На случившееся обратила внимание прокуратура. В ведомстве подали иск в суд, и там признали сделку и договор купли-продажи недействительным. Таким образом, пожилой женщине вернули квартиру.