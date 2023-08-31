Двухлетняя девочка отравилась таблетками в Петербурге

Двухлетнюю девочку госпитализировали в Петербурге из-за отравления смесью таблеток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двухлетнею девочку госпитализировали в одну из больниц Петербурга с отравлением. Оказалось, что малышка ненадолго осталась без присмотра матери, добралась до полки с таблетками и съела смесь лекарств. Все произошло вечером 30 августа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам 32-летней матери, она вызывала на дом дежурного врача, так как у дочери хондроз. Вынула из аптечки большое количество препаратов, чтобы показать врачу, а когда пошла провожать доктора, дочь по недосмотру съела не убранные лекарства, - передает источник.

А ночью 31 августа медицинская помощь потребовалась 16-летней девушке. Она также отравилась таблетками и потеряла сознание. Мать вызвала скорую помощь и подростка увезли в больницу. Ее поместили в реанимацию. Известно, что пациентка стоит на учете у психиатра.