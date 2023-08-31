Грабитель отобрал телефоны у восьмилетних мальчиков на детской площадке в Петербурге

Петербуржец отобрал телефоны у двух восьмилетних мальчиков на детской площадке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое восьмилетних мальчиков спокойно гуляли утром 30 августа у дома 59 по Планерной улице в Петербурге. И вдруг к ним подошел неизвестный мужчина и потребовал отдать телефоны. Испуганные ребята так и сделали, а грабитель скрылся. Сумму ущерба оценили в 18 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Спустя короткое время мать одного из мальчиков сообщила, что похищенный телефон «светится» по геолокации по адресу: улица Долгоозерная дом 4 корпус 1. Сотрудники полиции оперативно отреагировали и задержали у дома 39 по Планерной улице 36-летнего местного жителя, у которого был обнаружен и изъят похищенный мобильный телефон, - говорится в сообщении ведомства.

При этом мужчина заявил полицейским, что не украл телефон, а купил его у малознакомого за две тысячи рублей. Однако это не убедило правоохранителей, и они завели на него уголовное дело о грабеже.