Два новых дизайна «Подорожника» появятся в Петербурге с 1 сентября

Лимитированные «Подорожники» в двух новых дизайнах начнут продавать в Петербурге с 1 сентября. Фото: комитет по транспорту

В Петербурге во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок» с 1 сентября появятся карты «Подорожник» в двух новых дизайнах. Их специально подготовили к 320-летию со дня основания Северной столицы. Для одной из карт использовали снимок петербургского фотографа Андрея Михайлова. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- «Подорожники» в виде карт выпущены тиражом 100 тысяч штук - по 50 тысяч каждого дизайна. В продажу они будут поступать партиями, - отметили в ведомстве.

В комитете добавили, что в целом к 320-летнию города разработали несколько серий «Подорожников», которые имеют уникальный дизайн. Их выпускают в течение всего юбилейного года. Например, ранее в продаже были карты с изображением алых парусов. Тогда тираж также составил 50 тысяч экземпляров.