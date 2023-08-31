Подарок к Дню знаний: «Комсомолка» запускает новую акцию

«Комсомолка» запускает новую акцию. Фото: Штрайс Дмитрий.

Впереди 1 сентября. Специально к празднику «Комсомолка» проведет акцию «Подарок за покупку». Приобретите ежедневную газету «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» от 1 сентября и получите в подарок детский журнал* издательства по мотивам любимых детских мультиков: «МИ-МИ-МИШКИ», «Фиксики», «Лео и Тиг», «Три кота» и другие.

Акция действует в точках продажи прессы Петербурга, Ленинградской области, Пскова, Республики Карелии, Великого Новгорода и других регионов, где распространяется газета «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Внутри журналов вы найдете развлекательно-развивающие задания, раскраски, наклейки, а также комиксы с картинками.

Журнал «МИ-МИ-МИШКИ» подойдет самым маленьким детям. «Мимимишки» раскрывают тему дружбы и заботы об окружающей среде. Задания внутри развивают речь, внимание, память, воображение и мелкую моторику.

Журнал «Фиксики» включает в себя множество заданий, головоломок и лабиринтов. Изучая их, ребенок не просто решает задания, но и узнает новое.

«Лео и Тиг» - комикс по любимому мультику в категории 6+ помогает научить детей любить читать, а короткие тексты и яркие картинки делают эту задачу совсем несложной.

Журнал «Три кота» подойдет девочкам и мальчикам 2-6 лет. Он включает в себя истории в комиксах, развивающие задания и игры.

* Журналы представлены в ограниченном ассортименте.

Телефон для справок: 8 (812) 458-90-72.