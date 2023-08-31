Скорость авто в зонах платных парковок в Петербурге превысила 24 километра в час

Средняя скорость машин в зонах платных парковок увеличилась в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжают наблюдать рост скорости автомобилей в зоне платных парковок. Так, если в апреле 2023 года машины могли развивать скорость только до 22,9 километра в час, а в мае - 23,2 километра в час, то в июле уже 24,21 километра в час. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Например, заметный рост скорости автомобилей зафиксировали в Петроградском районе, где платная парковка заработала с 1 июля. Если раньше, когда машины парковали как получится, там можно было развить в среднем 25,8 километра в час, то сейчас - 26,14 километра в час. Рост средней скорости за год составил почти 1,2 процента. Вместе с этим в июле почти на 20 процентов снизился показатель перегруженности дорог.

- Снижение показателя перегруженности дорог во всей зоне платной парковки Петербурга в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года составило почти 8,5 процента, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в среднем в Петербурге в зонах платной парковки транспорт стал двигаться на 3,7 процента быстрее. При этом на магистральных улицах этот показатель выше - 6,1 процента.