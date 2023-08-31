Маршруты четырех автобусов изменятся в Петербурге с 1 сентября

У четырех автобусов Петербурга с 1 сентября изменятся маршруты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября в Петербурге изменятся маршруты четырех автобусов, которые курсируют в Приморском, Выборгском и Калининском районах - № 85, 259, 283, 555. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

- С завтрашнего дня для удобства горожан и улучшения качества их транспортного обслуживания до социальных объектов изменяются трассы четырех автобусных маршрутов, - отметили в ведомстве.

Так, автобус №85 будет ходить по улице Шаврова рядом с центром социального обслуживания населения. Маршрут №259 при движении со стороны поселка Песочный будет поворачивать с Выборгского шоссе не на улицу Хошимина, а на проспект Просвещения. Это уменьшит время следования до станций метро.

Автобус №283 по пути от станции метро «Проспект Просвещения» будет заезжать на Северный проспект, что позволит выходить пассажирам недалеко от Центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена. А у маршрута №555 перенесли конечную остановку с улицы Жени Егоровой на Придорожную аллею.