Движение по новому участку Шуваловского проспекта открыли в Петербурге

Новый участок Шуваловского проспекта открыли для движения в Петербурге. Фото: администрация Петербурга

В Приморском районе Петербурга прошла церемония открытия движения по новому участку Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы. Его строительство завершили досрочно, за полтора года. Магистраль напрямую соединила две части района и улучшила дорожную ситуацию в новых кварталах. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- Новая трасса также разгрузит съезд с ЗСД на Богатырском проспекте и прилегающие улицы, позволит автомобилистам значительно экономить время. Раньше, чтобы проехать от Шуваловской развязки до конца Богатырского проспекта, нужно было преодолеть более четырех километров. Теперь этот путь сократится до 1,3 километра. Новый участок Шуваловского проспекта выходит прямо на одноименный съезд с ЗСД, - отметил губернатор Александр Беглов.

Также на участке обустроили тротуары и велодорожку, сделали освещение, поставили светофоры и шумозащитные экраны.