Электростанция «Красный Октябрь» стала памятником культуры в Петербурге

Бывшая электростанция «Красный Октябрь» стала памятником. Фото: yandex.ru/maps

Реестр региональных памятников Петербурга пополнился, в него вошла бывшая электростанция «Красный Октябрь». Здание имеет уникальную историю, которая начинается в 1913 году. ГРЭС пережила революцию, снабжала город электричеством во время блокады, за время Великой Отечественной войны на нее было сброшено 200 авиабомб и более 2000 снарядов.

- Решение о включении ГРЭС «Красный Октябрь» в реестр памятников культурного наследия – очередной важный шаг в деле сохранения уникальных промышленных объектов Санкт-Петербурга. В этой электростанции – история нашего города, - поделился вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Электростанция с насыщенным историческим прошлым прекратила работу в 2010 году. Научным комитетом ИКОМОС по наследию промышленной архитектуры и инженерного искусства рассматривается возможность по преобразованию электростанции в культурный кластер с гостиницей. Авторы проекта планируют восстановить дымоходные трубы и имитировать цвет бетона в покраске, чтобы сохранить исторический образ станции.