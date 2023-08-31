Иеромонаха из Петербурга приговорили к трем годам колонии за фейки об армии. Фото: Youtube-канал иеромонаха

Калининский районный суд Петербурга смиловался над экс-иеромонахом Курмояровым. Обвинение просило отправить нарушителя в колонию на семь лет, а также запретить ему пользоваться Интернетом на два года. В итоге, мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима, но доступ в Сеть на запрашиваемый срок все-таки закрыли. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Иоанна Курмоярова признали виновным в распространении ложной информации о российской армии, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Осужденный свою вину полностью признал и раскаялся, как и положенно истинно верующему. К слову, суд действительно отнесся к обвиняемому очень гуманно: за статью, по которой год назад на духовника завели дело, ему грозило около десяти лет заключения. Напомним, мужчина публиковал ролики на своем Youtube-канале, где призывал зрителей к гражданскому неповиновению и «разоблачал ложь кремлевской пропаганды».