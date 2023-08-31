Мужчину приговорили к 18 годам колонии за убийство спящей пары в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

44-летнего жителя Ленинградской области приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Ранее его обвинили в убийстве знакомой пары в одной из квартир Выборгского района. Расправился с оппонентами мужчина попавшим под руку кухонным ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

– Правоохранители установили, что в феврале прошлого года в квартире по Ленинградскому шоссе осужденный отдыхал со своими знакомыми, употребляя горячительные напитки, – рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Но, когда 26-летний знакомый уснул, житель Ленобласти внезапно вспомнил старые обиды, взял кухонный нож и заколол его. На шум отреагировала сожительница скончавшегося. Ее обвиняемый зарезал, чтобы скрыть уже случившееся преступление. От полученных ран и кровопотери и мужчина, и женщина скончались на месте.