Врачи спасли руку 12-летней петербурженки с перерезанной о стекло артерией

Врачи из Петербурга спасли руку девочки, порезавшей сухожилия о стекло. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи Педиатрического университета в Петербурге (СПбГПМУ) спасли руку 12-летней девочки. В отделении микрохирургии немедленно приступили к подготовке к операции. Ребенок порезался об осколки стеклянной вставки межкомнатной двери, они оказались настолько острыми, что перерезали девочке два сухожилия и лучевую артерию правой руки. Повреждения оказались довольно серьезными, девочка могла лишиться конечности. Стекло разрезало артерию как скальпель. Одно из поврежденных сухожилий оказалось достаточно важным, оно отвечало за функцию сгибания запястья.

– Промедление с госпитализацией в стационар Педиатрического университета грозило потерей функции правой руки пациентки, - поделился главный врач клиники Виталий Резник, его слова цитируют в пресс-службе медучреждения.

Девочке повезло, врачи вовремя провели операцию: сшили сухожилия и восстановили артерию. Специалисты дают благоприятный прогноз, сейчас все функции руки в норме.