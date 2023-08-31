В Колпино, Песочном и Красном Селе пройдут семейные праздники

Группа «Самолет» реализует проекты «Новое Колпино», «Астрид», «Курортный Квартал» и «Квартал Лаголово». Фото: пресс-служба ГК Самолет

Для трех районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области сентябрь начнется с праздника. Активное участие в организации мероприятий для жителей приняла Группа «Самолет».

Первыми отмечать начнут в Колпино, у которого в субботу, 2 сентября, - День города. Группа «Самолет» будет представлена на площадке специальной оборудованной зоной, где для гостей подготовят лаунж и фото-зону, а также место для записи видео в слоу-мо. Самым маленьким участникам праздника тоже не придется скучать. Для них будут работать аниматоры с аквагримом, бесплатной сладкой ватой и подарками от Группы «Самолет».

Следующими встречать осень будут в Песочном –в воскресенье, 3 сентября здесь пройдет День Самолета – фестиваль для всей семьи! Для гостей подготовлены игры, фотозона и уникальное интерактивное зеркало с глиттерстанцией - здесь визажисты будут наносить тематический макияж всем желающим. Для самых активных участников Дня Самолета профессиональный тренер проведет мастер-класс по зумбе.

В воскресенье, 10 сентября, праздник продолжится в Ленинградской области, где Группа «Самолет» примет участие в Дне города в парке «Красное Село».

Как отметили в Группе «Самолет», в районах, где в начале сентября запланированы праздничные мероприятия, ими реализуются проекты: «Новое Колпино», «Астрид», «Курортный Квартал» и «Квартал Лаголово».

- На праздниках гости смогут поучаствовать в улучшении проектов «Самолет», заполнив анкету и указав наиболее важные для них черты современных жилых комплексов, - добавили в «Самолете». - Результаты опроса будут использованы для проектирования новых очередей как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так и в других регионах. Вход на все праздники свободный.