Петербуржец похитил 12,7 млн рублей под видом продажи запчастей для иномарок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московский суд Петербурга арестовал мужчину, обвиняемого крупном мошенничестве. Как предположили следователи, мужчина за год похитил более 12,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Подозреваемый проведет под стражей целый месяц. В СИЗО он пробудет до 28 сентября, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители считают, что с февраля 2021 по март 2022 года мужчина предлагал другому петербуржцу приобрести запчасти для автомобиля Volvo с очень большой скидкой. Так, ему в карман перепало больше десяти миллионов рублей. Накануне подозреваемого задержали и предъявили обвинение.

Оспаривать свою причастность арестованный не стал. Более того, сказал, что вернет все деньги потерпевшему. Просил суд избрать другую меру, даже был согласен на подписку о невыезде. Но вершители правосудия остались непреклонны.