Петербурженка потребовала от театра 250 тысяч рублей за падение на лестнице

Прокуратура требует через суд 250 тысяч рублей компенсации от театра за падение пожилой зрительницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожилая петербурженка пришла в театр, но посмотреть спектакль так и не смогла. Из-за плохого освещения пенсионерка споткнулась и упала на лестнице перед началом представления во время рассадки. Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку и по итогу запросила 250 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

- Бригада скорой медицинской помощи диагностировала закрытую травму, ушиб мягких тканей грудной клетки, - пояснили состояние бабушки в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Дело могло бы не дойти до суда, если бы театр в добровольном порядке возместил пенсионерке затраты на лечение и компенсировал моральный вред. Но учреждение отказалось идти на компромисс. Пожилая женщина в силу возраста не смогла бы самостоятельно обратиться с исковым заявлением, а вот прокурор смог. Теперь кто прав, а кто виноват будет разбираться Ленинский районный суд.

Не первый раз вследствие халатности работников петербуржцы получают травмы. Пожилая женщина поскользнулась на льду и оказалась в больнице из-за того, что коммунальщики вовремя не очистили двор от наледи.