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НовостиПроисшествия31 августа 2023 16:31

Петербурженка потребовала от театра 250 тысяч рублей за падение на лестнице

Прокуратура добивается компенсации морального вреда для бабушки, упавшей в театре из-за плохого освещения
Татьяна САРАНА
Прокуратура требует через суд 250 тысяч рублей компенсации от театра за падение пожилой зрительницы.

Прокуратура требует через суд 250 тысяч рублей компенсации от театра за падение пожилой зрительницы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожилая петербурженка пришла в театр, но посмотреть спектакль так и не смогла. Из-за плохого освещения пенсионерка споткнулась и упала на лестнице перед началом представления во время рассадки. Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку и по итогу запросила 250 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

- Бригада скорой медицинской помощи диагностировала закрытую травму, ушиб мягких тканей грудной клетки, - пояснили состояние бабушки в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Дело могло бы не дойти до суда, если бы театр в добровольном порядке возместил пенсионерке затраты на лечение и компенсировал моральный вред. Но учреждение отказалось идти на компромисс. Пожилая женщина в силу возраста не смогла бы самостоятельно обратиться с исковым заявлением, а вот прокурор смог. Теперь кто прав, а кто виноват будет разбираться Ленинский районный суд.

Не первый раз вследствие халатности работников петербуржцы получают травмы. Пожилая женщина поскользнулась на льду и оказалась в больнице из-за того, что коммунальщики вовремя не очистили двор от наледи.