Без вести пропавшую 19-летнюю петербурженку неделю ищут волонтеры. Фото: «ЛизаАлерт»

В работе волонтеров «ЛизыАлерт» время чаще всего не помощник. Но активисты из Петербурга не сдаются и уже неделю ищут без вести пропавшую местную жительницу. Девушка ушла из дома 24 августа и не вернулась. С тех пор ее местоположение остается неизвестным, а встревоженные родственники бьют во все колокола. Об этом волонтеры поисково-спасательного отряда рассказали в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека. Требуется помощь добровольцев, – обратились сотрудники «ЛизыАлерт» в публикации с ориентировкой.

На ней они указали рост около 157 сантиметров, голубой цвет глаз, темные волосы девушки. В день исчезновения она была одета в черную толстовку, серые джинсы и черные сандалии. Всю известную информацию можно передать напрямую инфоргу Алене по телефону 8 921 983 53 85 или на горячую линию по номеру 112, а также 8 800 700 54 52.