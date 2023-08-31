570 километров линий электропередачи построят в 2023 году в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым обсудили улучшение электроснабжения Петербурга. До конца 2023 года в городе проложат 570 километров линий передачи. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

– Развитие инфраструктуры отвечает интересам города, позволяет строить соцобъекты и новые жилые кварталы, а также создавать предприятия, которые работают на импортозамещение, – отметил глава «Россетей» Андрей Рюмин.

В проекты текущего года, которые реализуют в Петербурге, вложили более 36 миллиарда рублей. Кстати, за первые полгода компания подключила к сетям порядка пяти тысяч потребителей: 17 школ и детских садов, семь поликлиник и больниц, 14 спортивных объектов, 2,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Электроснабжение появилось и в 25 новых жилых комплексах.