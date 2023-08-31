Уголовное дело завели на пенсионерку за кражу мощей святого в Ленобласти. Фото: МВД России

Уголовное дело завели на 69-летнюю пенсионерку. Накануне она похитила мощевик со святыней Николая Чудотворца в Ленобласти. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

– Следователи отдела ОМВД России по Кировскому району Ленобласти завели уголовное дело по факту кражи. Подозревают в хищении частицы мощей святителя пожилую местную жительницу, – уточнила представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, во второй половине дня, 30 августа, неизвестная пришла в храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. Она попросила вынести мощи, что и сделали духовники. Женщина помолилась, а после быстро скрылась с места происшествия вместе со святыней. Но попала на камеры видеонаблюдения. Поэтому правоохранители оперативно задержали подозреваемую. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Кстати, spb.kp.ru выяснила, что мощи святого женщине потребовались не для простой молитвы, а для лечения. Недуг, которым она страдает, остается неизвестным.