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НовостиПроисшествия31 августа 2023 18:08

Водитель микроавтобуса пострадал в ДТП на улице Александра Матросова в Павловске

Водитель микроавтобуса серьезно пострадал в ДТП с фурой на улице Александра Матросова в Павловске
Элеонора КУРЮМОВА
Водитель микроавтобуса серьезно пострадал в ДТП с фурой. Фото: ДТП и ЧП Петербург

Водитель микроавтобуса серьезно пострадал в ДТП с фурой. Фото: ДТП и ЧП Петербург

Жесткое ДТП произошло накануне между микроавтобусом и большегрузом. Маршрутка влетела в фуру на улице Александра Матросова в Павловске. Столкновение случилось неподалеку от моста из-за чего почти вся дорога оказалась перекрыта. Об этом очевидцы рассказали в телеграм-канале «ДТП и ЧП Петербург».

– Из-за аварии собралась ужасная пробка, – прокомментировал автор публикации прикрепленные к ней фотографии.

Как сообщили свидетели происшествия, больше всего пострадал мужчина из «Мерседеса». Водитель немецкого микроавтобуса, по словам других участников дорожного движения, находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее spb.kp.ru писала, что иномарка на полном ходу влетела в автобус на проспекте Большевиков в Петербурге. Таксист пытался проскочить на мигающий светофор, а водитель общественного транспорта его не заметил.