Мошенники пытались выселить жительницу Ленобласти с сыном после смерти мужа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о работе «черных риелторов» в Ленобласти. Как выяснилось, мошенники пытались выселить семью из их собственного дома с помощью подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе центрального ведомства.

– Информация о нарушителях появилась на федеральном канале. В этом из сюжетов рассказывалось, что в области местная жительница с сыном вынуждены бороться со злоумышленниками, которые пытаются выселить их из дома, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Документы на жилье мошенники переоформили после кончины главы семейства. Из-за этого местные следователи уже организовали и начали процессуальную проверку. Исполняющий обязанности руководителя СК России по региону расскажет председателю центрального комитета как о ходе проверки, так и об установленных обстоятельствах.