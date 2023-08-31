Расходы на праздники в Петербурге выросли в 3,3 раза с 2019 года.

В Петербурге стремительно растут расходы на централизованное оформление города к праздникам. Так, на нулевых чтениях в Заксобрании предложили заложить на торжества в 2024 году порядка 950 миллионов. рублей. За пять лет эта статья расходов выросла в 3,3 раза. Об этом пишет руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский в своем телеграм-канале.

– В 2023 году на эти цели предусмотрели один миллиард рублей. Предлагаем сократить эти расходы вдвое – до 500 миллионов рублей, – написал глава партии.

Он уточнил, что в «доковидном», 2019 году траты на праздничное оформление города составляли 299 миллионов рублей. На следующий – пандемийный – 303 миллиона. В следующие 24 месяца расходы составили 378 и 508 миллионов рублей. Как отметил Борис Вишневский, бюджет города за эти пять лет вырос с 627 миллиардов до одного триллиона российской валюты. Следовательно, этот показатель подрос лишь в 1,6 раза.