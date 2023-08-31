Синоптик Колесов пообещал теплый сентябрь в Петербурге

Синоптик Колесов рассказал о теплом сентябре в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург не торопится расставаться с теплой летней погодой. О том, что первый осенний месяц сохранит приятную для горожан температуру, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов на пресс-конференции Интерфакса.

– В первые десять дней сезона воздух будет прогреваться до 20 градусов. Показатели даже могут немного превысить норму: на один-два градуса, – добавил метеоролог.

К слову, в городе на Неве даже прогнозируют ясную и сухую погоду. Предварительно, столбик термометра слегка опуститься ближе к середине месяца. Днем же температура в городе на Неве будет сохраняться на уровне от 13 до 18 градусов тепла. Но осень будет активно бороться за своим позиции в Северной столице: к концу первого месяца все-таки начнутся заморозки. Как предположил Александр Колесов, не исключено, что бабье лето продлится до самой середины октября.