Широтная магистраль станет частью транспортного каркаса Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Широтная магистраль, линия скоростного трамвая в Славянку и Большой Смоленский мост станут частью транспортного каркаса города. Глава Северной столицы также отметил, что строительство этих объектов возможно благодаря поддержки президента и федерального центра. Об этом пишет «Петербургский дневник».

– Эти важные объекты инфраструктуры, которые качественно и вовремя введут в эксплуатацию. Они серьезно улучшат качество жизни горожан, – добавил градоначальник.

Он уточнил, что главный проект транспортного каркаса города – Широтная магистраль скоростного движения. Трасса соединит Западный скоростной диаметр с автодорогой «Кола», разгрузит от пробок восточные районы Петербурга, а также Всеволожский район Ленобласти.

Ранее spb.kp.ru писала, что 21 магистраль начнут ремонтировать в Петербурге в сентябре.