Не вернувшегося в воинскую часть петербуржца задержали в поселке Лебяжье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очень сложно возвращаться на работу после долгожданного отпуска. А иногда желание понежиться в кроватке заставляет идти на крайние меры. Так произошло с петербуржцем, не вернувшимся вовремя на службу. Но от сновидений в поселке Лебяжье его отвлекло задержание сотрудниками уголовного розыска. Об этом пишет «Мойка78».

– Специалисты нашли местного жителя, который не вернулся в воинскую часть в указанный срок, – передает издание.

Оказалось, что 31-летний военнослужащий из Московского района Северной столицы в середине марта решил уйти в отпуск. Но спустя положенные на это 15 дней сослуживцы его не увидели, а к обязанностям он не приступил. На нарушителя завели уголовное дело, а самого солдата объявили в федеральный розыск. Накануне он все-таки попался правоохранителям в коттеджном поселке в Ленобласти.