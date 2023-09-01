Почти у 50 процентов петербуржцев есть дача

Почти половина петербуржцев имеет дачу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдых на даче одно из любимых занятий у россиян. Этот тренд заметен и у жителей Петербурга. Так, свой загородный дом имеют 48 процентов петербуржцев. У 14 процентов опрошенных она находится в Северной столице, еще у 40 процентов неподалеку от города - в пределах 50 километров, а у 29 процентов загородные дома расположены на отдалении в 50-100 километров. При этом 19 процентов петербуржцев, хоть и не имеют личную дачу, но периодически ее арендуют. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса каршеринга «Ситидрайв» и аналитического агентства «A2:Research».

От покупки загородного дома жителей Северной столицы чаще всего останавливают сложности с тем, как до него добраться - об этом заявил каждый десятый опрошенный. Еще около трети считают, что приобретать такую недвижимость не стоит, если в семье никто не имеет водительских прав. Среди других причин отказа от покупки называли отсутствие времени на дачу (23 процента), желания заниматься вопросами строительства (15 процентов) и финансовые сложности (пять процентов). При этом 13 процентов петербуржцев вообще не уверены, что им нужна дача.

- Но 27 процентов петербуржцев убеждены, что иметь дачу сейчас важно для взрослого и состоявшегося человека. И почти каждый десятый считает, что дача - это не только модно, но и статусно, - говорится в исследовании.

А те, кто купил загородный дом, чаще всего предпочитают добираться до него на каршеринге (32 процента). Еще 30 процентов ездят на личном автомобиле, а на электричке или поезде - 22 процента. Четырем процентам опрошенных приходится комбинировать несколько видов транспорта, а двум процентам и вовсе лететь на вертолете.