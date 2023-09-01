Более 80 процентов жителей Петербурга не собираются ставить прививку от COVID-19

Большинство петербуржцев не планируют повторно прививаться от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вот и началась осень. В этот период обычно растет заболеваемость различными вирусами, в том числе и COVID-19. Однако если раньше последняя болезнь сильно пугала, то сейчас у многих петербуржцев она не вызывает серьезных опасений. По крайне мере, ставить прививку от нее собираются не многие. Как показал опрос, 83 процента жителей Северной столицы не планируют повторно вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- При этом 63 процента опрошенных заявили, что вообще не вакцинировались против COVID-19. Еще 15 процентов рассказали, что не прививались и не болели коронавирусом. А 22 процента горожан поделились, что поставили прививку или перенесли болезнь в последние полгода, - говорится в исследовании.

Примечательно, что даже те, кто не планирует ставить прививку, выбрали бы для вакцинации «Спутник Лайт» - этой вакцине отдали предпочтение 66 процентов петербуржцев. Еще 20 процентов горожан больше доверяют «Спутнику V», а шесть процентов опрошенных хотели бы поставить «ЭпиВакКорону».