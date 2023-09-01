Короткие дожди и тепло до +23 градусов ожидается в Петербурге 1 сентября

Теплая погода с короткими дождями ожидается в Петербурге в первый день осени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень наступила, но тепло пока не уходит из Петербурга. Так, 1 сентября в Северной столице температура окажется на уровне от +21 до +23 градусов. Но все же погода немного огорчит короткими дождями, поэтому зонтики сегодня пригодятся. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Метеорологические условия в Северной столице 1 сентября сформирует холодный атмосферный фронт. Он пересечет регион с запада на восток, вызывая на своем пути уплотнение облаков. Местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы, - указал синоптик.

Ветер подует с юго-запада от четырех до девяти метров в секунду. Однако, как предупредили в городском МЧС, при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В первый выходной осени температура составит от +20 до +22 градусов. А в первой половине дня 2 сентября ожидаются кратковременные дожди.