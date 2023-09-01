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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 6:20

71-летний петербуржец получил смертельные ожоги из-за вспыхнувшей постели

Пенсионер умер в больнице после пожара в квартире Петербурга
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Пожилой петербуржец получил смертельные ожоги из-за горящей постели.

Пожилой петербуржец получил смертельные ожоги из-за горящей постели.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

71-летний петербуржец получил смертельные ожоги при пожаре в доме 75 по Краснопутиловской улице. В квартире погибшего вспыхнула постель ранним утром 30 августа. В это время, вероятно, мужчина лежал на кровати, поскольку огонь охватил его голову, туловище, руки и ноги. Пенсионера госпитализировали в больницу, но ожоги оказались слишком серьезные. Врачи не смогли его спасти. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Пожилой петербуржец 31 августа в 7 часов утра скончался в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. У него были ожоги 52 процентов тела второй и третьей степеней, - добавил источник.

Как уточнили в МЧС, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 5:38 утра. Огонь охватил один квадратный метр. К шести утра пламя потушили. На месте работали три пожарных машины и 15 человек личного состава.