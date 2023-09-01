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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 6:58

Девятилетняя девочка получила тяжелые травмы, упав с уличного тренажера в Ленобласти

Девятилетнюю девочку увезли в больницу с переломами после падения с уличного тренажера в Кингисеппе
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Девятилетнюю девочку увезли в тяжелом состоянии в больницу после падения со спортивного тренажера на детской площадке в Кингисеппе.

Девятилетнюю девочку увезли в тяжелом состоянии в больницу после падения со спортивного тренажера на детской площадке в Кингисеппе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Девятилетнюю девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии после падения с уличного тренажера на детской площадке «Маша и медведь» в Кингисеппе. Несчастный случай произошел 30 августа. Как оказалось, третьеклассница решила попробовать свои силы на спортивном тренажере «лыжи». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Сначала девочку доставили в центральную районную больницу Кингисеппа, но оттуда ее пришлось везти в Областную детскую клиническую больницу.

- У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, открытый сдавленный перелом левой теменной кости и перелом свода черепа, - передает источник.

Известно, что девочку воспитывают 31-летняя мать и 35-летний отчим. Оба безработные. На учете семья не состоит.

К слову, инцидентом заинтересовались правоохранители. В СУ СКР по Ленобласти организовали доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.