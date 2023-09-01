Двое подростков надругались над семилетним мальчиком на пляже в Ленобласти

Двух подростков заподозрили в насилии над семилетним мальчиком в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Ленобласти 31 августа обратилась в полицию с заявлением на двух 10-летних мальчиков. По ее словам, подростки вечером 23 августа на пляже на реке Свирь в Лодейном Поле надругались над ее семилетним сыном. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам 34-летней матери семилетнего мальчика, несовершеннолетние совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. В связи с этим в Лодейнопольском межрайонном отделе Следственного комитета находится материал проверки по делу о сексуальном насилии над ребенком, - передает источник.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее spb.kp.ru писал, что в Петербурге задержали мигранта, который на протяжении семи лет насиловал маленького мальчика. Как оказалось, мужчина начал приставать к ребенку, когда тому было всего шесть лет.