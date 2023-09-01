Четыре остановки добавят и 11 переименуют в Петербурге с 1 сентября

В Петербурге с 1 сентября переименовываются, переносятся, добавляются и отменяются остановки общественного транспорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 1 сентября произойдут большие изменения в части остановок общественного транспорта. 11 из них получат новые названия, одну перенесут и одну отменят. Кроме того, на улицах Северной столицы появится четыре новых остановки. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

- Отменяется остановка «Улица Веденеева, 8» на маршруте № 78. Также переносится остановка «Метро «Проспект Просвещения» с проспекта Энгельса на проспект Просвещения на маршруте № 259, - говорится в сообщении.

На маршрутах №270 и 283 появится новая остановка «Северный мост» на Северном проспекте. На автобусах №192, 196, 325 и 374 теперь можно выйти на остановке «Колпинская ферма» на Софийской улице. На улице Ленсовета для маршрутов №36 и 50 сделали остановку «Алтайская улица». У автобуса №267 появилась остановка «Торжковская улица, угол Омской улицы», у №211 - «Улица Академика Шиманского» на улице Савушкина, а у №78 - «Улица Веденеева».

Что касается переименования, то теперь остановка «Дорога к заводу «Ниссан» стала называться «Завод Лада». Остановка «Поселок Песочный, дорога к РНЦРХТ им. Гранова» превратилась в «Онкологический центр имени Н.П. Напалкова». «Улица Веденеева» стала «Тихорецким проспектом», а «Новодеревенская улица, угол Удаловской улицы» и «Шоссе Подбельского» - «Ж/д станцией Царское Село». «Шушарское кладбище» переименовали в «Пушкинскую улицу, 2», «Дворец Молодежи» - в «Улицу Даля», «Мясокомбинат» в «Крыловский научный центр», «Улицу Веры Слуцкой, 28» - в «Стахановскую улицу», а «Улицу Ленсовета, 90» - в «Улица Ленсовета, 90. Станция метро «Звёздная».