Праздничную линейку перенесли в школе в Мурино из-за сообщений о минировании

В школе №1 в Мурино перенесли праздничную линейку из-за сообщений о минировании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во всех школах в Петербурге 1 сентября проходят праздничные линейки по случаю Дня знаний. Однако только не в школе №1 в Мурино. Торжество у детей сорвалось из-за тревожного письма на почту учебного заведения. Анонимы заявили, что заминировали здание. Детей вывели на улицу, а на место прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы проверить школу на наличие взрывчатки. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург| Питер».

- Анонимы сорвали линейку в школе №1 в городе Мурино. Учеников вывели из здания, проводится проверка, - говорится в сообщении.

В связи со случившемся директор школы решила перенести линейку, ведь лишать детей праздника нельзя. Торжественное мероприятие пройдет в то же время в субботу, 2 сентября.

Ранее spb.kp.ru писал, что лжеминеры угрожали взорвать Эрмитаж и еще почти 250 объектов в Петербурге. Оперативные службы проверили здания, но бомб не обнаружили.