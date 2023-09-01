Петербурженка во время секса откусила возлюбленному мочку уха

Петербуржец лишился мочки уха из-за секса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вызовом скорой помощи закончился секс у влюбленных в Петербурге. Пара в ночь на 1 сентября выпивала, а потом отправилась в спальню для любовных утех. Однако страсть так охватила женщину, что она решила прикусить ухо любовнику, но не рассчитала силу. И как итог, мужчина лишился мочки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Скорая помощь прибыла в квартиру на улице Сафронова в Ломоносове 1 сентября в 01:50. Медики столкнулись с необычным случаем. Им пришлось оказывать помощь 37-летнему мужчине, у которого отсутствовала мочка правого уха. Оказалось, что женщина откусила ее в порыве страсти, - передает источник.

Мужчина отказался от госпитализации, поэтому медики на месте обработали рану и остановили кровотечение. Теперь пара явно будет осторожнее относиться к покусыванию во время секса.