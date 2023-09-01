Скульптуру зайца у Петропавловской крепости убрали для ремонта

Скульптуру зайца у Петропавловской крепости временно демонтировали для ремонта. Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Знаменитый в Петербурге памятник зайцу у Иоанновского моста, который ведет в Петропавловскую крепость, пропал со своего постамента. Оказалось, что его убрали не просто так. Скульптуре срочно потребовался ремонт, так как на ухе животного появилась трещина. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- Сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» демонтировали самого знаменитого зверя города. На участке художественной обработки металла памятник осмотрят, заделают трещины, очистят и покрасят, - отметили в ведомстве.

Специалисты заделают трещину и покрасят памятник. Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Что стало причиной появления трещины, не ясно. Однако не только этот дефект выявили у скульптуры - на одной из сторон полностью истончилась краска из-за постоянных натисков природы. Кроме того, памятник страдает от «охотников на деньги», которые кидают магниты, чтобы собрать монеты, оставленные туристами. А иногда эти магниты прилетают по зайцу, оставляя вмятины.

Но Иоанновский мост недолго будет находиться без своего «охранника». Через несколько недель все выявленные дефекты устранят, и скульптура вновь вернется на место.