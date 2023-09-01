Водитель выстрелил в окно машины на КАД, чтобы проучить «лихача»

Агрессивный водитель выстрелил в машину на КАД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неприятная история случилась с автомобилистом, который спокойно ехал по дороге из Мурино утром 31 августа. Когда он заезжал на внешнее кольцо КАД, то не уступил дорогу «Ладе Гранте». Водителю последнего авто этот поступок явно не понравился. Он обогнал мужчину и начал размахивать пистолетом, а потом и вовсе пустил его в ход. Сначала он выстрелил в воздух, а потом по машине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Но и этого оскорбленному водителю не хватило. Через 500 метров он остановился, вышел из своей машины и подошел к автомобилю потерпевшего. Высказав несколько угроз, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

- В результате противоправных действий агрессивного незнакомца повреждена форточка задней правой двери, - добавили в пресс-службе ведомства.

Как позже оказалось, неизвестный стрелял резиновыми пулями. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.