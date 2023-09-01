Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с микроавтобусом в Ленобласти

Микроавтобус влетел в легковушку на трассе «Нарва» в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Жуткое ДТП произошло на 68-м километре автодороги «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти. Там столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Транспортер». И если у последнего смяло только капот, то легковушка буквально превратилась в груду металлолома - целой у нее осталось только задняя часть. Водитель «Лады» получил серьезные травмы и умер на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У микроавтобуса повредилась только передняя часть. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- 44-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер», двигаясь от Петербурга в направлении Кингисеппа, при обгоне попутного транспорта совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого находится 30-летний мужчина, - говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося в полиции организовали проверку. Обстоятельства ДТП продолжают устанавливать.