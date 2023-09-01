Сметану из Ленобласти признали одной из лучших в стране

Сметана от производителей Леноблости стала одной из самых лучших в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

В России определили самых лучших производителей сметаны. Знак качества в целом по стране получил 21 завод. При этом три из них находятся в Ленинградской области. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

- Улучшение наблюдается во всей категории. Мы называем это Эффектом Роскачества: проверили товары, показали отрасли качественные ориентиры и в результате получили исправление несоответствий и рост качества, - отметила директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества Дарья Ширяева.

Среди лучших числятся заводы из Приозерского и Гатчинского районов. Так, всем нормам соответствует сметана торговых марок: «Большая кружка» от ООО «Галактика», «Молочная культура» от ООО «Молочная благодать» и «Зеленый берег» от АО «Племенной завод «Красноозерное» обособленное подразделение Приозерский молочный завод».