«Две бутылки водки и косметика»: Петербурженка попыталась обчистить круглосуточный магазин

Петербурженку задержали за попытку украсть из магазина две бутылки водки и набор косметики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженку поймали в одном из круглосуточных магазинов во Фрунзенском районе на попытке кражи. Женщина набрала в свою корзину продуктов, две бутылки водки и различных косметических изделий. Но платить за эти товары она не собиралась. Поэтому просто прошла мимо касс на выход. Однако для сотрудников магазина это не осталось не замеченным, и они нажали кнопку тревожной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга

- На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали посетительницу гипермаркета, которая пронесла мимо кассы продукты, две бутылки водки и косметику, не заплатив за них более пяти тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Похищенное изъяли, а женщину доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что петербурженка ранее уже была судима за кражу, а также ее неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкие хищения.