Суд оштрафовал кинотеатр в Петербурге за пиратский показ «Стражей Галактики. Часть 3»

Суд оштрафовал кинотеатр в Петербурге на 25 тысяч рублей за пиратский показ третьей части «Стражей Галактики». Фото: Олег ЗОЛОТО

Выхода третьей части фильма «Стражи Галактики» ждали многие фанаты Marvel. Однако в России на больших экранах посмотреть его было нельзя. А все дело в том, что Министерство культуры не выдало на него прокатное удостоверение. Но кинотеатр «Киноград» на улице Тепловозная в Петербурге пошел в обход правил и пустил ленту в прокат. Такое решение не осталось без внимания правоохранителей. В итоге ООО «Синема 78», которая владеет кинотеатром, за пиратский показ придется заплатить штраф в 25 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- 19 апреля в 18.40 в кинотеатре «Киноград» показали фильм «Стражи Галактики. Часть 3» без прокатного удостоверения. Вина общества подтверждена, в том числе, афишей кинотеатра, электронным билетом и кассовым чеком. Мировой судья назначил штраф в 25 тысяч рублей, - говорится в решении суда.

Кинотеатр опубликовал афишу на своем сайте, что подтвердило вину. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Отмечается, что в организации признали вину. Там отметили, что пошли на это, так как являются малым предприятием и имеют незначительный оборот.