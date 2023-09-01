Новый жилой комплекс появится на Муринской дороге в Петербурге.

Два года компания «Ридекс» купила участок земли около Муринской дороги площадью 10,4 гектара с центром «Юлмарт». Сейчас фирма собирается возвести на нем крупный жилой комплекс. Эксперты предварительно оценивают проект в 17 миллиардов рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

– Изменить проект планировки территории «Ридексу» поручили в комитете по градостроительству и архитектуре Северной столицы. Вместимость будущего жилья оценивают минимум в десять тысяч человек, – передает издание.

Кроме того, рядом с домами фирма построит школу на 1650 мест, детский сад на 1080 мест, спорткомплекс порядка шести тысяч квадратных метров и поликлинику на 340 посещений в смену.

Общая площадь жилого объекта приблизительно составит 170 тысяч квадратных метров. Сейчас на этой территории разрешено строительство в том числе деловой недвижимости. Кстати, на нем все еще стоит здание распределительного центра обанкротившегося «Юлмарта».