Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 13:29

Малую Невку проверят из-за нефтеразлива во время пожаре на яхте

Транспортная прокуратура проверит акваторию Малой Невки из-за разлива нефтепродуктов после пожара на яхте
Элеонора КУРЮМОВА
Малую Невку проверят из-за нефтеразлива во время пожаре на яхте. Фото: t.me/sztproc

Малую Невку проверят из-за нефтеразлива во время пожаре на яхте. Фото: t.me/sztproc

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит акваторию Малой Невки. Там после случившегося две недели назад пожара разлилась нефть. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

– Петербургская транспортная прокуратура оценит исполнение экологического законодательства из-за разлива нефтепродуктов после частичного подтопления яхты в акватории Малой Невки, – уточнили в пресс-службе ведомства.

К началу сентября собственник судна занимается его подъемом. Специалисты установили заграждения, препятствующие распространению нефти, а отдельные ее пятна уже обработали активной пеной. В городе продолжаются работы по локализации разлива.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.