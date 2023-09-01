Малую Невку проверят из-за нефтеразлива во время пожаре на яхте. Фото: t.me/sztproc

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит акваторию Малой Невки. Там после случившегося две недели назад пожара разлилась нефть. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

– Петербургская транспортная прокуратура оценит исполнение экологического законодательства из-за разлива нефтепродуктов после частичного подтопления яхты в акватории Малой Невки, – уточнили в пресс-службе ведомства.

К началу сентября собственник судна занимается его подъемом. Специалисты установили заграждения, препятствующие распространению нефти, а отдельные ее пятна уже обработали активной пеной. В городе продолжаются работы по локализации разлива.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.