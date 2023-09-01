Новая школа на 1925 мест открылась в Парголово 1 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый корпус школы №475 открылся в Выборгском районе Петербурга. Школьное здание, расположенное на Торфяной улице не вмещало всех юных жителей Парголово. Поэтому еще одно учебное заведение на 1925 мест построили на Тихоокеанской улице. О том, что торжественную церемонию открытия посетил губернатор Беглов, рассказали в пресс-службе Смольного.

– Это вторая по величине школа в городе. Здесь есть бассейны, шесть спортзалов, хороший актовый зал и первый IT-клуб в Выборгском районе, - добавил губернатор.

В школе 109 кабинетов, две столовых, актовый зал на 900 мест и два бассейна. В школу набрали целых десять классов первоклашек. К слову, в отдельном блоке создали коррекционное отделение для детей с задержкой психического развития и расстройством аутистического спектра. Там будут четыре кабинета, сенсорная комната, класс логопеда и психолога.