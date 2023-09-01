Выпускника из Петербурга наградили медалью за спасение 81-летней пенсионерки

11-классника наградили медалью МЧС за спасение пенсионерки.

Во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, ученика школы № 287 наградили ведомственной медалью МЧС России. Напомним, год назад сегодняшний 11-классник спас 81-летнюю пенсионерку, попавшую в огненный плен в своей же квартире. О том, что юноше вручили отличительным знаком «За содружество во имя спасения», рассказали в пресс-службе администрации Адмиралтейского района.

– Ученик 11 «А» класса школы № 287 Ислам Разаков увидел густые клубы дыма в одной из квартир на улице Первого мая. Парень побежал к парадной, поднялся по лестнице на крики женщины, – рассказали в пресс-службе местного центра.

Подросток вскрыл дверь подручными средства, закрыл лицо футболкой и вошел в горящую квартиру. Идя на крики женщины, он нашел пострадавшую и вывел ее из охваченного огнем жилья. Благодаря отважным действиям молодого человека, хозяйка квартиры была спасена.